10e anniversaire des résidences et 9e édition de la journée Patrimoine

Windsor (RC) – La 9e édition de la Journée du Patrimoine, qui se tiendra le dimanche 18 septembre aux Résidences Château du Bel-Âge, marquera le coup d’envoi des activités du 10e anniversaire de l’établissement. Plusieurs évènements débuteront à partir de 13 h 30.

« Des expositions réalisées par des résidents seront nombreuses. Mme Thibeault montrera son expo déco florale,

Mme Paquin exposera ses dernières réalisations en peinture, les dames du club de tricot exposeront et vendront leurs récentes créations. D’autre part, des produits de l’érable du sucrier Bob Gingras seront offerts à la dégustation et à la vente. Les propriétaires du marché Le Général seront sur place avec leurs meilleures gourmandises et d’autres exposants s’ajouteront. L’entrée est gratuite pour tous », de préciser le photographe Pierre Pinard.

Une expo photo sera présentée à la galerie des résidences illustrant le début, les changements et les améliorations qui ont gravité au fil des trois phases de construction et d’aménagements réalisés au cœur du nouveau centre-ville.

« Lors de ce vernissage, une danseuse étoile du studio Hélène Borgia, Sophie Davis-Campeau, donnera un spectacle de ballet et de danse-gymnastique à 14 h. Une grande artiste du bronze, Anne Renard, exposera des pièces de sa collection à la galerie photo pour la journée. Cette dernière, qui tient Fonderie d’art à Inverness, a acquis une réputation internationale. Ses œuvres font partie de plusieurs collections privées en Asie, en Europe et en Amérique », mentionne M. Pinard.