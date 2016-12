Une 13e édition au profit de la Maison des arts et de la culture de Brompton

Brompton – La Dégustation bières et saucisses, la culture ça se fête est de retour pour une 13e édition. L’événement bénéfice annuel aura lieu le jeudi 8 septembre au parc de la Rive, dès 17 h. Tous les fonds amassés lors de cet événement soutiendront le mandat de la Maison des arts et de la culture de Brompton qui est de rendre accessible les arts et la culture aux citoyens de la Ville de Sherbrooke et, plus particulièrement, ceux et celles de l’arrondissement de Brompton.

Les billets sont disponibles au coût de 90 $ ou une table de huit convives pour 720 $. Pour ceux qui ne peuvent assister à la soirée ou qui veulent soutenir l’organisme, il suffit de faire un don via le site maculturebrompton.com/faites-un-don/.

Cette soirée, sous la présidence d’honneur de Vincent Nadeau, directeur des ressources humaines à Kruger, sera l’occasion de souligner l’apport de la communauté d’affaires de la région au développement de la Maison pour l’essor des arts et de la culture.

Le Boucan traiteur, IGA, marché Forgues et Bières Dépôts Au Vent du Nord assureront la qualité du repas. La soirée suivra avec le groupe de musique Mostly Swing et son répertoire de musique des années 30 et 40. Les convives et invités pourront également apprécier une création en direct d’une œuvre de l’artiste Steve Saint-Pierre.

De plus, les expositions estivales ont été prolongées pour vous donner la chance de découvrir la 9e édition des Jardins réinventés ainsi que des expositions intérieures sous la thématique Mouvements et trajectoires insolites avec plusieurs artistes reconnus : Pierre Leblanc, Josianne Bolduc, Valérie J. Gosselin, Ida Rivard, Andrew Chartier, Catherine Longpré, Ginette Couture, Éric Guay ainsi que les élèves de l’école Montcalm et de l’Université de Sherbrooke.

Un merci est adressé à la dizaine de partenaires qui contribuent à l’événement.