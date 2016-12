Méchoui musical à Richmond

Richmond (RC) – Un méchoui musical organisé au profit de la paroisse Sainte-Bibiane aura lieu le samedi 17 septembre, à 18 h, au Centre Sainte-Famille. Cet évènement, qui en sera à sa quatrième édition, se veut un moment de rencontre privilégié pour les gens de Richmond et de la région puisque cette année se démarque par la touche musicale ajoutée.

La soirée débutera par un cocktail d’accueil agrémenté par la violoniste Isabelle Gosselin qui sera aussi pendant le service du repas, offrant la sérénade aux convives qui doivent attendre pour se servir. La musique se poursuivra au dessert, cette fois en chant, avec Gilles Bruneau et Renée Landry qui interpréteront des airs de Broadway et de classiques connus.

La soirée se poursuivra après le repas, cette fois avec le groupe Longueur d’onde qui Normand Carpentier à la voix et au clavier, Isabelle Gosselin au violon, Jerry Labrecque à la voix et à la basse ainsi que Clément Beaubien à la voix et aux guitares. Le programme offrira des grands succès des années 60 à aujourd’hui. La musique est une gracieuseté de J.N. Auto qui a accepté de la commanditer.

Le méchoui sera préparé par la Boucherie Buffet D.M. et offrira au menu deux choix de viande (porc et bœuf) ainsi qu’une variété de salades. Une coupe de vin sera également servie.

Toute la population est invitée à venir et à contribuer ainsi au maintien de la paroisse, à la préservation du joyau patrimonial de l’église, tout en passant un moment agréable et convivial. Le coût du billet est de 30 $ en prévente et de 35 $ à la porte. $. Les gens qui désirent se procurer des billets pour le méchoui sont invités à contacter le presbytère, au 819 826-2390, ou auprès de l’un des marguilliers.