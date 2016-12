Une vingtaine de jeunes au studio du Château du Bel Âge

Windsor (RC) – C’est le 8 août dernier que 23 jeunes des Loisirs de Saint-François-Xavier-de-Brompton profitaient d’une visite au studio de la galerie des Résidences Château du Bel-Âge, à la fois pour visiter l’exposition en cours et surtout pour se faire prendre en portrait sous les éclairages.

« Ce fut une heureuse visite, particulièrement pour la jeune génération qui a fait la rencontre de plusieurs aînés en parcourant la résidence avant d’arriver à la salle d’exposition, a observé le photographe et professeur Pierre Pinard. Les échanges furent heureux, le bonheur partagé et les remarques étonnantes parfois : « Ici il y a beaucoup de grand-mères… » ; « Sur cette photo-là, c’est ma maison… Wow! » ; «Eux sur cette photo on les connaît » ; «Je voudrais ma photo dans votre exposition…».

Tout ce jeune monde s’est retrouvé en studio sous les réflecteurs attendant son tour avec le sourire. Chaque invité eut droit à sa photo et ensuite à une photo de groupe avec accessoires. « Ce fut sans doute le moment le plus apprécié, car pour cette génération habituée aux selfies, rien ne bat les photos avec des bulles ou d’autres éléments visuels. Ces jeunes modèles d’un jour ont découvert que cela pouvait être fatigant de poser devant la caméra, de se reprendre dix fois, de rajuster leur sourire ou leur posture, d’autant qu’il faisait très chaud sous les réflecteurs. Une belle expérience ! », considère Pierre Pinard.

Un remerciement va à l’adresse du couple Frappier de Saint-François qui a pris une photo avec ces jeunes visiteurs. Les prises de vue (shooting) sont sur L’Étincelle en ligne, édition papier ou sur le Facebook des Loisirs de la Municipalité de St-François.