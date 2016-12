Expositions et visite à la Société d’histoire de Richmond

Canton de Melbourne – Venez voir le nouveau domicile des archives et du musée de la Société d’histoire du comté de Richmond, au presbytère SHCR (161 route 243, Canton de Melbourne), le samedi 20 août prochain, de 14 h à 17 h.

Vous pourrez visiter les nouveaux locaux ainsi que deux expositions spéciales, Histoire de femmes de chez nous et Héroïsme au féminin, une exposition produite par le Réseau du patrimoine anglophone du Québec (RPAQ).

L’exposition Héroïsme au féminin raconte l’histoire méconnue des contributions non rémunérées des femmes canadiennes à l’effort de guerre durant la Seconde Guerre mondiale.

Il y aura une réception en plein air arrosée de cocktails « Gin Garden » (don de 10 $ pour les cocktails) et de breuvages sans alcools (gratuits). Il y aura tirage d’un panier de produits de luxe « English Breakfast Tea » de chez Fortnum & Mason. Ceci est un événement familial où la musique, les jeux et l’esprit communautaire seront de la partie.

Dans le but d’écrire une nouvelle page d’histoire, une photo de groupe de la communauté sera prise à 15 h sur la pelouse devant le presbytère. Vous êtes tous invités à emmener vos parents et amis (et des chaises) afin que cet événement archivistique représente ceux qui façonnent l’histoire de notre temps !