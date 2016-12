Journée portes ouvertes au Centre d’Art de Richmond

Richmond – L’équipe du Centre d’Art et de l’École de musique de Richmond convie la population de la MRC du Val-Saint-François à une journée portes ouvertes qui se tiendra le 14 août prochain.

À l’occasion d’un dimanche en famille, cette journée sera l’occasion pour les gens de la région et des environs de se réunir dans une ambiance conviviale et estivale. Nancy Pelletier, directrice générale, espère attirer bon nombre de gens et ainsi les informer des activités qui se déroulent au Centre d’Art : « Nous voulons recréer un dimanche en famille avec dîner, musique et visite des lieux. »

Cet événement sera idéal pour échanger avec ceux qui tirent les ficelles du Centre d’Art, de la Galerie d’art et de l’École de musique. De plus, les professeurs de musique seront présents pour répondre aux questions, présenter leurs cours et initier petits et grands au monde de la musique.

Déroulement de la journée

Les portes ouvertes du 14 août débuteront à 11 h 30 et se termineront à 16 h. L’équipe du Centre d’Art recevra les visiteurs avec un dîner BBQ et épluchette de blé d’Inde. Ce repas sera l’occasion d’échanger avec les professeurs ainsi que les membres de l’administration du Centre d’Art. Au cours de l’après-midi, visites de locaux, démonstrations, périodes d’initiation et séances d’informations seront au rendez-vous.

Pour assurer une ambiance familiale et festive, musique et animation agrémenteront la journée. Il aura des prix de participation à gagner. Venez nombreux!