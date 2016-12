Orford Musique à Saint-François-Xavier-de-Brompton

Saint-François (RC) – Pour la première fois en l’église Saint-François-Xavier, la Municipalité et le conseil de Fabrique ont reçu en concert une quinzaine d’étudiants d’Orford Musique le vendredi 22 juillet dernier. Certains venaient de partout au Canada et d’autres des États-Unis, de Colombie, de Corée et autres pays.

« Deux d’entre eux étudient le clavecin à l’Université Mozarteum de Salzbourg. Ces jeunes virtuoses aux multiples instruments comme la flûte, le hautbois, la clarinette, le cor anglais, le violon, l’alto, le violoncelle, le clavecin, l’orgue, voix d’hommes et de femmes se sont exécutés dans le cadre du programme Orford Musique sur la Route. Leur professeur, M. Luc Beauséjour, claveciniste et organiste bien connu internationalement, a pris en charge pour tout l’été le programme en musique baroque », mentionne Denyse Morin, porte-parole du comité de l’orgue, qui a accueilli tout ce beau monde en compagnie de l’organiste Maryse Simard.

L’auditoire et les bénévoles parmi lesquels était présente la députée du comté de Richmond, Karine Vallières, ont eu notamment la chance d’entendre un des élèves du professeur, Guillaume Saint-Cyr, qui a fait vibrer l’orgue nouvellement restauré. De plus, le jeune talentueux jouait du clavecin, chantait et dirigeait! Tout au long du concert, Karine Breton, coordonnatrice aux concerts étudiants d’Orford Musique, a animé et expliqué certaines pièces musicales en reliant parfois le contexte du temps.

« Merci à tous les bénévoles qui ont aidé au bon fonctionnement de ce beau concert et, un peu avant, au déménagement du clavecin d’Orford. Une assistance de tout près de trois cents personnes ont pu apprécier ce concert de musique baroque qui s’est terminé par une belle ovation », d’ajouter Mme Morin.

Ce concert a pu être présenté gratuitement, grâce à la collaboration de nombreux commanditaires.