Mouvements et trajectoires insolites à la Maison des arts et de la culture

Brompton – La Maison des arts et de la culture de Brompton a dévoilé récemment la thématique estivale Mouvements et trajectoires insolites retenue pour l’évènement d’art in situ les Jardins réinventés de la Saint-François et les expositions intérieures qui se tiendront jusqu’au 11 septembre prochain. Cet été, la thématique invite à la découverte de parcours, de mouvements inattendus, parfois insolites, mais toujours riches de sens. Au total, neuf installations extérieures et trois expositions intérieures sont proposées. C’est durant l’après-midi du dimanche 3 juillet à 14 h qu’avait lieu l’ouverture officielle en présence des artistes.

L’évènement des Jardins réinventés de la Saint-François est une invitation à faire écho au lieu et à son occupation, à suggérer de nouvelles trajectoires, tantôt significatives, tantôt déroutantes. Les éléments qui nous entourent dans un parc nous sont communs et familiers. Mais, si on rêvait quelques instants d’univers déroutants, de parcours et mouvements inattendus ?

« Pour la neuvième édition des Jardins réinventés de la Saint-François, six jardins seront réalisés par des artistes professionnels et deux autres seront réalisés en association avec l’Université de Sherbrooke (étudiants au Certificat en arts visuels) et l’école secondaire Mitchell-Montcalm (concentration Arts et Culture), précise Maude Charland-Lallier, directrice de la Maison des arts et de la culture de l’arrondissement de Brompton à Sherbrooke. Le comité de sélection, composé d’artistes et de travailleurs culturels de la région, a choisi des projets exceptionnels d’artistes provenant principalement de la région. »

Les artistes retenus pour le volet des Jardins réinventés sont Andrew Chartier, Catherine Longpré, Éric Guay, Valérie J. Gosselin (tous quatre de Sherbrooke), Ida Rivard (Notre-Dame-des-Bois) et Pierre David (Val-David). Pour les artistes des expositions intérieures, il s’agit de Josianne Bolduc et Ginette Couture (toutes deux de Sherbrooke) et Pierre Leblanc (Val-David).

De retour pour une quatrième saison, le parcours d’art sonore Biotope plonge l’auditeur au cœur d’une expérience sensorielle géolocalisée unique élaborée par Audiotopie à partir des éléments naturels présents dans le parc de la Rive. Explorant les recoins du parc et donnant accès à différentes vues sur la rivière, le parcours devient, en quelque sorte, la neuvième œuvre extérieure.

Cette édition des Jardins réinventés n’aurait pu être possible sans la contribution du public à notre campagne de sociofinancement. Un jardin spécialement dédié aux contributeurs de cette campagne sera aménagé dans le parc de la Rive afin de souligner l’appui majeur de la communauté à l’évènement.