Exposition cambrienne au centre de l’Ardoise de Melbourne

Richmond – Le Centre d’interprétation de l’ardoise vous convie au vernissage de sa nouvelle exposition temporaire le dimanche 24 juillet, de 15 h à 17 h. Explosion cambrienne, présentée en collaboration avec La Galerie des Nanas de Danville, regroupe le corpus des Mutants et Cambriens, réalisé par Martine Birobent entre 1999 et 2009.

Explosion cambrienne comprend quelque vingt huiles figuratives réalisées avec des pigments bleu outremer purs et autant de sculptures d’assemblage en résine de fibre de verre. On y retrouve toute la force symbolique humaine, féministe et outsider de Martine Birobent, ses personnages en pleine mutation, exprimant avec force, joie et exubérance les épreuves de la vie.

Tout au long de sa carrière, Martine Birobent a exposé à Montréal, New-York, Paris, Lyon et Genève. Elle est décédée en mars 2016.

Le Centre d’interprétation de l’ardoise est heureux de souligner le travail hors du commun de cette artiste. Son rayonnement international suscite un intérêt grandissant pour les régions du Val-Saint-François et Des Sources.