Un « Croque-livres » au parc Bellevue de Melbourne

Canton Melbourne – Le Comité ÉLÉ du Val Saint-François a proposé et offert gratuitement à toutes les municipalités de la MRC le projet Croque-livres. Ainsi, la Municipalité du Canton de Melbourne en a obtenu un qui a été monté, décoré et installé. Depuis le 11 juillet, la Municipalité propose donc à tous ses jeunes citoyens un Croque-livres. Celui-ci est disponible au parc Bellevue en tout temps, sous le gazebo.

Vous vous demandez ce qu’est un Croque-livres ? C’est un point de chute offrant aux enfants âgés de 12 ans et moins et à leur famille un libre accès à des livres partagés. Il vise à rassembler et à susciter le plaisir de la lecture, tout en stimulant l’idée du partage selon le principe « Prends un livre ou / et donnes un livre ».

C’est gratuit! Profitez des livres qui vous inspire ou venez tout simplement partager un livre lu et relu. Le Croque-livres n’attend plus que vous!