L’effet Tim Brink au Festival du Papier de Windsor

Windsor (RC) — Comme le souhaitait le comité du Festival du papier, la présence du rockeur Tim Brink a bonifié largement la première soirée des festivités. En tenant compte d’un parcours bien rempli à l’aube d’une trentaine en bonne forme, le passage du Sherbrookois à La Voix en mars dernier a suscité un déclic instantané auprès des organisatrices du festival. Vickie Lasonde et son équipe n’ont pas tardé à faire les démarches nécessaires pour la tête d’affiche du volet musical de la 22e édition.

En fin de soirée, Brink et ses musiciens étaient sous le chapiteau pour livrer une solide prestation de plus de deux heures. Auparavant, il participait à une séance de signatures et de photos qui a rassemblé plusieurs fans et personnes qui apprécient son parcours. Au terme de cette soirée, Tim Brink était à Sherbrooke pour assurer la première partie du spectacle de Robert Charlebois.