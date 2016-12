Valcourt - La dernière activité avec les artistes exposant au Centre culturel Yvonne L. Bombardier cet été aura lieu le samedi 16 juillet dès 13h30.

Les sculpteurs Céline et Jean-Guy White (Croisée des eaux), ainsi que la peintre Johanne Martel (Fragmentation), seront sur place pour échanger à propos de leurs procédés uniques de travail. Les White utilisent principalement le bronze pour réaliser leurs œuvres, un procédé qui nécessite de nombreuses étapes avant d’avoir sous les yeux la sculpture finale. Leurs œuvres sont souvent composées de sujets humains en équilibre sur leur reflet dans l’eau, habituellement coulé en aluminium.

Johanne Martel quant à elle utilise une technique de peinture sur verre inversé, facile à comprendre, mais très difficile à maîtriser: en effet, en peignant à l’endos d’une vitre, elle doit commencer par l’avant-plan, les détails finaux, et terminer avec l’arrière-plan. La démarche est donc inversée par rapport à la peinture sur toile. Dans ses œuvres abstraites et très accessibles, on peut facilement reconnaître des vues aériennes de vagues ou avoir l’impression d’observer une voie lactée.

Des activités familiales sont au programme et le quatuor jazz Les Bérets Swignants feront un concert mettant en vedette de vieilles chansons françaises dans le parc du Centre culturel. Brel, Bécaud, Aznavour, Dutronc, Brassens, Fugain, Gainsbourg, Trenet, Nougaro seront entre autres de la partie dans une ambiance très conviviale.

L’activité est gratuite et il n’est pas nécessaire de réserver ses places.

Pour plus d’information, les visiteurs peuvent contacter le Centre culturel au 450 532-2250 ou visiter le centreculturelbombardier.com. Les expositions se poursuivent jusqu’au 21 août.

Les participants peuvent aussi compléter leur journée en visitant le tout nouveau Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier. ($)