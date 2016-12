Une Longueur d’onde estivale au Centre d'Art de Richmond

Richmond (RC) – La période estivale va bon train pour Isabelle Gosselin qui fait partie du groupe Longueur d’onde. Le quatuor est composé de Clément Beaubien (voix et guitares acoustique, électrique et classique), Normand Carpentier (voix et clavier), Gerry Labrecque (voix et basse) et Isabelle au violon.

Nous faisons ce qu’on nomme dans le jargon des « covers », en fait des succès des années allant de 1970 à aujourd’hui. Ce sont des pièces que nous aimons et que les gens de divers âges apprécient, comme celles de Peter Gabriel (Solsbury Hill), Sting (Shape of my Heart), Kansas (Dust in the Wind), Supertramp (School), Billy Joel (Piano Man), Oasis (Wonderwall), Styx (Best of Times), Cold Play (Speed of Sound) et beaucoup d’autres.

Présente en Estrie avec ses trois comparses, la conteuse et comédienne est également active pour des spectacles de musique et pour le mini conte de récits de vie intitulé « Mon oncle Bébé ». En juin, Isabelle Gosselin a présenté à huit reprises sa création, Ivano, dans une école d’Asbestos. Le 14 juillet, elle sera à Windsor dans le cadre des 5 à 7 de la Poudrière. Elle a d’ailleurs offert un mini spectacle au même endroit lors de la Nuit des artistes.

En ce qui a trait à sa dernière création, « Mon oncle Bébé, d’une durée de 30 minutes, elle insère quelques petites mélodies au violon pendant son spectacle. C’est un récit de vie, un genre d’hommage à un homme, mon ex-beau-père aujourd’hui décédé, que j’ai vraiment beaucoup aimé et qui était pourtant si différent de moi. Plusieurs thématiques sont abordées auxquelles s’ajoutent plusieurs couleurs émotives. Le texte me ressemble, je crois, et ressemble à ce que je souhaite transmettre aux gens. Mon apport à la roue, quoi », considère Isabelle Gosselin, qui est de nouveau présente dans le Val-Saint-François et autres régions