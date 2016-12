Soirée spectacle et lancement de l’album de Jesse Ens

Kingsbury – Lors d’une soirée spectacle qui se tiendra le samedi 9 juillet, dès 20 h, l’artiste résident de Kingsbury, Jesse Ens, lancera au même endroit son album intitulé Greatest Hits à la salle multifonctionnelle dans le cadre des soirées des Amis du luthier. Accompagné par le contrebassiste Benoît Converset et quelques invités surprise, le Saskatchewanais d’origine présentera ses plus belles chansons en plus d’offrir en vente son tout premier disque.

Le prix d’entrée est de 14 $ et c’est gratuit pour les jeunes de moins de 15 ans. Les gens qui assisteront à cette soirée pourront se procurer le nouvel album à prix avantageux.

Ayant œuvré en tant que musicien au Canada, aux États-Unis et en France, Jesse Ens est détenteur d’un baccalauréat en musique de l’Université de Sherbrooke. Il a été membre, entre autres, du groupe United Steel Workers of Montreal ainsi que du légendaire groupe sherbrookois Betalovers. En 2014, il a participé à la réalisation de l’album « Autour de Jack Treese » - disque s’ayant mérité le prix « Charles Cros » en France. Il a également travaillé avec de nombreux poètes, notamment à l’enregistrement d’un disque du slammeur David Goudreault.

Sortant enfin de l’ombre avec un magnifique premier album, Jesse Ens démontre qu’il est un artiste authentique présentant un univers folk intimiste qui va droit au cœur. Musicien expérimenté au charme discret, ses chansons parlent de la fragilité des êtres, de la poésie du quotidien, de l’amour des campagnes et de l’espoir d’un avenir proche où l’on saura mieux prendre son temps.

Cette soirée spéciale vient clore une série de concerts qui s’est déroulée en 2015 et 2016 à la jolie salle patrimoniale de Kingsbury. Grâce au soutien du milieu, dont la Municipalité de Kingsbury, la MRC du Val-Saint-François, les gens de la région ont pu découvrir huit artistes de talent résidant dans le Val-Saint-François.

Les activités des Amis du luthier reprendront dès le mois de septembre avec une nouvelle série de spectacles. Pour de plus amples informations, composez le 819826-5858.