Camp musical d’été à Richmond

Richmond – L’école de musique du Centre d’Art de Richmond relance cette année son camp musical d’été. Du 11 au 15 juillet, les jeunes de 8 à 16 ans, musiciens débutants et avancés, sont invités à venir passer 5 jours et une nuit avec quatre professeurs passionnés et à découvrir autrement le monde de la musique.

Tout au long de la semaine, les jeunes feront différentes activités dans le but de bâtir un spectacle qui sera présenté à la fin de la semaine. En plus des cours individuels avec un instrument de leur choix, les jeunes expérimenteront différentes activités artistiques en groupe, telles que du gumboot (botte de caoutchouc), du montage de scènes sonores par ordinateur, des ateliers de bruitage, du théâtre et des jam-sessions.

Pour ajouter à l’expérience du camp, les jeunes passeront la nuit du jeudi au Centre d’Art. Film sur grand écran, musique autour du feu et dodo dans la salle de spectacle seront au menu.

La période d’inscription tire à sa fin. Pour s’inscrire, il faut remplir le formulaire d’inscription disponible en format PDF sur le site internet de centre au www.centredartderichmond.ca

Pour information : 819 826-2488 ou ecole@centredartderichmond.ca.