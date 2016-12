Le groupe 1534 pour la Saint-Jean à l’arrondissement de Brompton

Brompton (RC) – La communauté de l’arrondissement de Brompton à Sherbrooke et des environs soulignera la Fête nationale le jeudi 23 juin au parc Nault, qui est situé au 1, rue Saint-Jean-Baptiste.

Les festivités débuteront à 17 h avec des jeux gonflables et du maquillage pour les enfants et vers 18 h, des activités de bricolage s’ajouteront au programme.

Outre le feu d’artifice qui illuminera le ciel vers 22 h 30, la première partie du groupe musical 1534 animée par Virginie Bédard débutera à 20 h 15. Sur le site des Productions Francis Demers, ont peut lire ce qui suit : « 1534 est un incontournable. Avec ses musiciens de grand talent et ses harmonies vocales recherchées, il vous offre un répertoire dynamique et festif qui saura vous faire lever de votre chaise!

De Offenbach à Marie Mai en passant par Marjo et Robert Charlebois, 1534 propose une succession ininterrompue de classiques musicaux du Québec. Parfois sous leurs formes originales ou bien revisitées de façon à les rendre plus dynamiques! Pour vos festivités de la St-Jean Baptiste ou pour vos festivals, 1534 est le groupe qui traîne dans sa valise le party dont vous rêvez! »

Le feux de joie sera allumé à 21 h et une heure plus tard, les discours protocolaires et la levée du drapeau suivront peu avant le début du feu d’artifice. Le reste de la soirée ramènera sur scène le groupe 1534.

Pour information : 819 846-2757.