La musique à l’honneur pour la Fête nationale à Racine

Racine (RC) – Les festivités de la Saint-Jean seront de nouveau célébrées au terrain de balle situé au 144 de la route 222. Dès 14 h, le 23 juin, des activités pour tous seront offertes et les enfants pourront se faire maquiller et profiter des jeux gonflables. L’après-midi s’achèvera avec une kermesse à compter de 17 h.

La soirée débutera à 19 h avec des jeux, concours et activités sportives, dont le lancer de l’œuf. Suivra à 20 h le spectacle de l’humoriste Mathieu Gratton. Les activités protocolaires et l’hommage au drapeau seront soulignés à 21 h.

Fondé en 1998 et reconnu pour la qualité de son répertoire, le groupe Le Bal à l’Huile, qui a été entre autres en spectacle au Centre d’art de Richmond, présentera les pièces de son deuxième album, T’en souviens-tu ?, composé de chansons traditionnelles québécoises avec une touche originale et actuelle. Il regroupe sept voix auxquelles s’ajoutent accordéon, contrebasse, podorythmie, guitares, banjo et mandoline. Le Bal à l’Huile sera sur scène à compter de 21 h 30 jusqu’au feu d’artifice prévu à 22 h 30.

À 23 h 30, le groupe Trio des Cantons composé d’Olivier Brousseau, Jérôme Fortin et Isaël McIntyre s’ajoutera aux portions musicales pour une soirée festive au son de la musique traditionnelle québécoise. Natif de Sherbrooke, le chansonnier Vincent Poirier mettra à profit ses 20 ans de carrière afin que la fête se poursuive durant le début de la nuit.