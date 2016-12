Le gentil et les méchants sur le pont de fer

Richmond (RC) – Au terme de trois jours d’attentes et de quelques scènes déterminantes, dont celles de l’explosion d’une Mustang coincée sur le pont MacKenzie, plusieurs gens de la région Richmond et d’autres provenant de l’Estrie et d’ailleurs ont pu découvrir les diverses facettes liées à la réalisation d’un long-métrage. L’une des deux équipes de tournage de la deuxième mouture de Bon Cop, Bad Cop était dans l’entourage des rues Bridge et Principale durant la dernière fin de semaine et la matinée de lundi. Une matinée durant laquelle le bolide coincé sur le pont a finalement explosé vers 10 h 45. Une explosion modérée et maîtrisée, histoire d’épargner la vieille structure d’acier et de livrer aux spectateurs un autre effet technique qui, une fois en salle, livrera un boucan du tonnerre.

Une trentaine de figurants, dont plusieurs habitués des plateaux de tournage, se sont succédé durant les trois jours. À l’impact et la scène d’explosion sur le pont, le réalisateur Alain Desrosiers et le producteur Pierre Hévin ont filmé les séquences d’une poursuite impliquant des policiers, une ambulance et le mouvement d’une locomotive à quelques pas du pont pour une prise qui coûte cher de l’heure. Si les figurants et cascadeurs étaient sur place, les gens de Richmond et de la région ont aussi participé au tournage à certains moments. Ainsi, les caméras ont invité les spectateurs à simuler la peur lors d’une explosion fictive, ou à filmer une jeune fille à bicyclette durant de nombreuses minutes.

Parmi les figurants, quatre pompiers du Service d’incendie de Richmond ont été désignés par le producteur. Éric Courteau a dès lors appris beaucoup des coulisses d’un tournage, tout comme d’autres Richmondaises et Richmondais. « C’est surprenant de voir l’envers du décor. Dorénavant, je vais voir un film autrement après avoir vu ces méthodes de tournage, comme celle du cascadeur de la Mustang qui est installé sur le siège arrière, ou les voitures de police et autres véhicules remisés qui sont utilisées pour les tournages. C’est certain que l’attente est longue, mais quand l’équipe de tournage est prête, il faut agir rapidement. C’est quand même une belle expérience et un bel apport pour l’économie de la région », considère le copropriétaire du Garage Courteau qui a partagé son temps avec ses collègues du service d’incendie, Sylvain Durocher, Steve Faucher et Jean-Rock Laplante.

La trentaine de personnes qui compose l’équipe de tournage et les figurants ont en effet été bénéfiques pour l’économie, comme ce fut le cas pour l’Hôtel Grand Central qui a assuré les buffets pour l’équipe, ainsi que la cantine à proximité du parc du Souvenir.

Après la première version qui date de neuf ans, Bon Cop, Bad Cop ramène à l’écran Colm Feore et Patrick Huard qui était présent au tournage durant le dernier week-end. Richmond a été retenue pour l’architecture de ses immeubles et de son environnement qui s’apparentent à l’État du Maine et à la ville fictive de Middlebrook. L’équipe de tournage a quitté Richmond lundi pour se diriger vers Danville qui a aussi un environnement typique de la Nouvelle-Angleterre.