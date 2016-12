Stoke célèbre la Saint-Jean le 23 juin

Stoke (RC) – Les festivités de la Saint-Jean auront lieu le jeudi 23 juin au parc des 3 R situé en bordure du rang 8.

Dès 16 h, plusieurs activités seront au programme pour les enfants, adultes et familles. Animation, jeux gonflables, confection de fusées et service de bar et cantine se prolongeront jusqu’en soirée.

La portion musicale débutera à 17 h avec le groupe Carbo et Grand Condor. Il s’agit d’un groupe rock festif sherbrookois qui se spécialise dans la reprise de chansons populaires pour des spectacles, évènements corporatifs, mariages et aussi pour les fêtes de la Saint-Jean.

À 20 h, l’hommage au fleurdelisé et les discours patriotiques seront prononcés en présence de Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François et maire de Stoke. La soirée se poursuivra avec un feu de joie et l’incontournable feu d’artifice.

Pour information : 819 943-2647.