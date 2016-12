Journée portes ouvertes au Centre d’interprétation de l’ardoise

Richmond (RC) – Pour souligner son 25e anniversaire, le Centre d’interprétation de l’ardoise de Richmond organise une journée portes ouvertes le dimanche 19 juin, de 10 h à 17 h. Pour l’occasion, l’exposition permanente et la galerie d’art seront accessibles au public gratuitement.

L’humoriste, animatrice et comédienne Marie-Lise Pilote a accepté d’être la porte-parole du 25e anniversaire du Centre d’interprétation. Elle s’est dite très heureuse d’être associée à la programmation du Centre et de souligner le premier quart de siècle de l’établissement.

Il y aura sur place de l’animation, une ambiance festive et de la musique celtique avec les musiciens François Pellerin et André Simoneau. À 15 h, on procèdera au vernissage des œuvres de l’artiste multidisciplinaire Francine Péloquin.

« Depuis 25 ans, le Centre poursuit sa mission de mettre en valeur l’exceptionnel patrimoine ardoisier de la région. Nulle part ailleurs au pays ne peut-on retrouver de grandes ardoisières du 19e et plus de cent bâtiments encore recouverts de leur toiture en ardoises âgées entre 100 et 150 ans », rappelle la directrice Lorraine Denis.

Le Centre d’interprétation de l’ardoise bénéficie du soutien d’Ardoise Kingsbury, de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François et du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

L’endroit est situé au 5, rue Belmont à Richmond. Il est à noter que le pont Mackenzie sera fermé en raison du tournage d’un film. Les visiteurs en provenance de la rive est de la rivière Saint-François sont priés d’emprunter le pont Coburn.