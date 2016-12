Concert Orford Musique en l’église Saint-François-Xavier

Saint-François (RC) – La Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton et le Conseil de Fabrique invitent la population à assister à un concert gratuit organisé par Orford

Musique (autrefois le Centre d’art Orford) le vendredi 22 juillet, dès 20 h, en l’église Saint-François-Xavier. Des élèves de Luc Beauséjour performeront à l’orgue et au clavecin. Des surprises seront au programme de l’activité.

« M. Beauséjour est organiste, claveciniste et directeur artistique de l’Ensemble Clavecin en concert. Il a déjà enregistré plus de 35 CD à titre de soliste et directeur musical, principalement chez Analekta et Naxos, et s’est produit comme soliste en Amérique et en Europe. Il a été consacré Interprète de l’année 2003 par le Conseil québécois de la musique et a remporté deux trophées Félix au Gala de l’ADISQ pour deux de ses enregistrements », mentionne Denyse Morin, porte-parole du Comité de l’orgue de Saint François-Xavier.

Luc Beauséjour enseigne à l’Université de Montréal et au Conservatoire de musique de Montréal. Un concert à ne pas manquer, et pour plus de confort, les spectateurs sont invités à apporter leurs coussins.