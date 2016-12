Lorraine Lévesque à la Poudrière de Windsor avec son exposition

Windsor (RC) – Dans le cadre de ses expositions artistiques estivales, la Poudrière de Windsor accueille l’artiste Lorraine Lévesque durant tout le mois de juin. Regroupant des aquarelles, des encres et des collages, l’exposition Comme une courtepointe se veut une sélection de ses récents tableaux.

Lorraine Lévesque conjugue son travail de peintre à sa passion de lectrice et de courtepointière. Comme elle apprécie les imprimés, elle tente de les mettre en valeur. Elle les choisit, les collectionne et les altère. C’est alors que le travail d’assemblage de la courtepointière et de peinture de l’artiste commence. À partir d’éléments si diversifiés, l’artiste crée et propose des tableaux qui recherchent et évoquent l’équilibre et l’harmonie.

Lorraine Lévesque, une artiste multidisciplinaire

Native du Kamouraska, Lorraine Lévesque vit et pratique son art dans les Cantons-de-l’Est depuis 1975. Elle a toujours œuvré dans le domaine de la culture parallèlement à son travail d’enseignante. Elle est coauteure d’une monographie sur l’histoire de sa municipalité, Val-Joli. Depuis 1992, elle a réalisé plusieurs expositions individuelles et collectives surtout dans les Cantons-de-l’Est et elle a vu ses œuvres retenues lors de sélections renommées.

Dans sa pratique, cette artiste choisit les médiums à l’eau pour leur limpidité et leur versatilité. Ainsi, l’aquarelle et l’encre lui permettent de faire ressortir tant la force que la fragilité des scènes qu’elle choisit de mettre en lumière. Artiste passionnée, elle privilégie les assemblages et les collages qui se construisent par la réflexion et le travail assidu. L’espace demeure le sujet majeur que l’artiste continue d’approfondir. Par sa démarche, elle prend plaisir à redécouvrir, à habiter, à partager et à faire apprécier au public ses ailleurs toujours renouvelés.

Autres évènements

Au cours du mois de juin, le Parc historique de La Poudrière propose aussi deux autres évènements dont La Nuit des artistes qui réunira le vendredi 17 juin de nombreux artistes en arts visuels, en métiers d’art en plus de la performance de 5 groupes musicaux. Le 30 juin, le chansonnier Pelo (Jean-François Péloquin) divertira sur la terrasse lors du premier 5 à 7 musical de la saison.

La Poudrière est ouverte tous les jours, de 10 h à 17 h.