Un deuxième roman pour une jeune auteure de Windsor

Windsor (RC) – Au cours du mois d’avril, les Éditions Première Chance ont édité le deuxième roman d’Audrey Côté, Tendre enfance démolie. Une histoire policière remplie d’intrigues et de suspense a été rédigée par la jeune écrivaine de Windsor. Son lancement a eu lieu à la bibliothèque de l’école secondaire du Tournesol le 2 juin.

Lors du récent Gala du Tournesol d’Or, Audrey a procédé à la vente de son deuxième livre et aussi de sa première réalisation, Réveil dans un autre monde. « Mon deuxième roman est différent du premier qui touchait les jeunes avec plusieurs sujets tels l’anorexie, l’intimidation, les agressions sexuelles et le suicide. Le deuxième raconte l’histoire de Lesley, une adolescente qui a perdu sa mère lorsqu’elle n’avait que cinq ans. Il s’agit d’une enquête non résolue qui forcera Lesley à élucider le meurtre de sa mère. »

Tout comme son premier roman, Audrey, qui est maintenant âgée de 17 ans, a pu de nouveau compter sur les Éditions Première Chance pour la parution de Tendre enfance démolie. Pour ceux et celles qui veulent acheter l’un de ses romans ou avoir plus d’information : 819 345-1467 ou audreycoteauteure@hotmail.com.