L’organisme Le Vent dans les Arts présente le projet GériArt

Val-Saint-François – L’organisme culturel Le Vent dans les Arts a reçu une aide financière de 99 643 $ du ministère de la Famille pour mettre sur pied son projet GériArt. L’annonce d’acceptation du projet a été faite par la ministre responsable des Aînés et de la Lutte à l’intimidation, Francine Charbonneau, et le ministre de la Culture, Luc Fortin, le 20 mai dernier. Piloté par l’artiste Ian Fournier accompagné de la comédienne Sarah Touchette, ce projet innovateur consiste en la réalisation d’ateliers artistiques de 9 disciplines différentes auprès des aînés des 3 résidences suivantes : la Résidence Brunswick à Richmond, les Résidences Château du Bel-Âge à Windsor et Résidence Chartwell Seigneuries du Carrefour à Sherbrooke.

L’objectif du projet est d’élaborer, à la suite de recherches, des consultations et d’expérimentations avec les aînés participants, un Guide pour faire entrer les arts dans les résidences et dans la vie des aînés du Québec de la manière la plus adaptée et la plus satisfaisante pour ces derniers et pour le personnel des lieux d’hébergement. L’action ne vise pas à présenter des spectacles ou à faire suivre des cours privés aux gens pour développer une technique sur le long terme, mais bien d’initier les aînés à des activités artistiques faciles à apprendre et à pratiquer dans leur environnement au quotidien selon leurs intérêts et leur condition.

Le résultat attendu est donc plus une réalisation à l’intérieur de la personne qu’un produit fini de qualité. Il n’est pas nécessaire d’atteindre de hauts niveaux de performance artistique pour profiter des bienfaits de l’art. Imaginons qu’un aîné découvre que la pratique de la peinture, du chant ou de la jonglerie lui procure un bien-être et un sentiment de réalisation de soi nouveau ! La pratique de cette activité peut bonifier son estime personnelle et lui permettre de participer au développement culturel de son milieu de vie. Les responsables de ces initiatives souhaitent donc semer des graines sur notre passage et faire de ce projet pilote, un modèle accessible pour les aînés de la région de l’Estrie et du Québec, dont celles des deux résidences situées dans la Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François.

Le premier bloc d’ateliers a commencé le 25 avril dernier et les aînés ont exploré depuis la création de chansons avec l’auteure-compositrice-interprète de Sherbrooke, Amélie Larocque, l’écriture poétique avec l’artiste Sherbrookois, Frank Poule, et l’improvisation musicale avec le musicien de Racine Benoit Converset. Une série d’ateliers d’exploration en théâtre, danse et cirque aura lieu l’automne prochain et un dernier bloc d’atelier présentant des arts visuels aura lieu à l’hiver. En tout les aînés participants vivront 63 ateliers durant l’année.