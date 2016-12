Le Moulin à laine d'Ulverton lance sa saison 2016

Ulverton - Encore une fois cette année, l’équipe du Moulin à Laine d’Ulverton offrira une programmation des plus intéressante où les nouveautés seront nombreuses. En effet, en plus de pouvoir s’émerveiller durant la visite du Moulin où sont expliqué, par nos jeunes guides-animatrices, les différentes opérations de transformation de la laine et de pouvoir se balader dans nos magnifiques sentiers, les visiteurs jouiront des avantages suivants et pourront participer à de nouvelles activités telles que :

Les enfants de 12 ans et moins seront maintenant admis gratuitement

Des moutons Jacobs (4 cornes), Blackface (2 cornes) et des Charolais avec leurs petits ainsi que de jeunes Alpagas seront ajoutés à notre enclos

Le 12 juin prochain, nous organiserons une journée spéciale consacrée aux moutons. À cette occasion, les familles pourront se faire photographier par une photographe professionnelle avec les différents moutons et les alpagas. Il sera possible ensuite de recevoir ces photographies par internet. Veuillez noter que pour cette journée spéciale, le tarif adulte sera réduit à 10,00 $ (taxes incluses)

Un concept de chasse au trésor sera mis en place au grand plaisir des petits

Naturellement, les autres activités telles que les très populaires Brunchs du dimanche, préparés par le Chef William l’Heureux de l’Odika, ainsi que les ateliers sur la laine pour les enfants, notre chaîne de tricot et notre fameux Festilaine seront de retour. N’oublions pas non plus la magnifique boutique où l’artisanat de la laine est à l’honneur.

Comme vous pouvez le constater, le Moulin à Laine d’Ulverton vous offre encore cette année l’opportunité de passer une journée for agréable, et ce en famille. Venez donc nous visiter et vous constaterez que Le Moulin à Laine d’Ulverton c’est bien plus que de l’histoire.

Le Moulin à Laine d’Ulverton, 210 Chemin Porter, Ulverton, Québec, J0B 2B0, tel : 819 826 3157. Courriel : moulin@moulin.ca. Site internet : www.moulin.ca. Visitez notre site Facebook!

Horaires d’ouverture: 10h00 à 17h00.

Tarifs : Adultes : 13,50 $, Enfants (12 ans et moins) : gratuit. Étudiants et Ainés : 11,50 $

Consultez notre site internet pour toutes les informations sur nos services et la liste complète des tarifications et horaires.