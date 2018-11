Les Filles d'Isabelle de Windsor

Nous souhaitons un bon anniversaire à MmeDenise Beattie.

Les billets pour notre souper de Noël du 3 décembre prochain sont présentement en vente au coût de 20$ chacun. Il faut réserver à l‘avance auprès de votre régente, Johanne Lussier, au 819 845-4465 ou avec la vice-régente Claudette Saint-Pierre au 819 845-4362. Nous avons besoin de votre réponse avant le 30 novembre. Le souper aura lieu à 18h au Centre régional du Bel Âge situé sur la 6e avenue. Nous comptons sur votre générosité en nous apportant des denrées non périssables. Vous pouvez également inviter des amies même si elles ne sont pas Filles d’Isabelle.

Lors du souper de Noël, nous soulignerons les anniversaires nos membres par intervalle de 5 ans à partir de 10 ans jusqu`a 75 ans, ainsi que les 25 ans, 50 ans et plus de mariages.

Comme l’an passé, nous participerons à notre campagne de Caritas, dont la vente de chandelles de la Paix. Plusieurs points de vente seront à votre disposition durant le mois de novembre et décembre. Vous pouvez également vous les procurer auprès de notre trésorière Madeleine Ouellette au 819 845-3247.

Toutes celles qui ont confectionné des tricots doivent nous les apporter, car le décompte va commencer pour les paniers de Noël. Merci!

Notre mouvement accueille avec les bras ouverts les femmes qui n’ont présentement pas le temps d’assister aux réunions, ou aider les autres sur une base régulière. Mais malgré tout, elles accueilleraient l’amitié et le support de ses sœurs et qui sont prêtes, quand c’est possible, de partager leurs talents, leurs suggestions et leurs expériences. À suivre.