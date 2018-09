Les Filles d'Isabelle de Windsor

Nous souhaitons un très bon anniversaire à notre aumônier Michel-André Chénard ainsi qu’à MmesGermaine Paquin, Henriette Hétu et Laure Proulx.

Lors de la collecte de sang de notre mairesse, MmeSylvie Bureau, en collaboration avec les Filles d’Isabelle, l’objectif de 90 donneurs a été atteint; nous avons eu 104 donneurs, dont 11 nouveaux. Merci à vous, votre don est très précieux. Un merci également à toutes nos bénévoles.

Notre prochaine réunion aura lieu le lundi 1er octobre, à 19h, à la salle du Bel Âge. Nous vous attendons en grand nombre.

Nous acceptons toujours les tricots ou vêtements neufs que vous désirez offrir à notre cercle pour les paniers de Noël.

Vous pouvez toujours me faire parvenir des nouvelles que je pourrai partager avec nos lecteurs et lectrices. Pour me rejoindre: Jocelyne Plante Bégin au 819 845-3250. Vous pouvez laisser un message.

Nous sommes toujours disponibles pour préparer vos repas après funérailles. Vous n’avez pas à être membre. Pour information, communiquez avec la responsable de ce volet, MmeMonique Morin, au 819 845-1141 ou avec MmePierrette Corriveau au 819 845-1123. Nous tenons à préciser que nous pouvons servir les repas seulement à 3 endroits: au Centre communautaire René-Lévesque, à la salle des Chevaliers de Colomb ou à la salle du Centre régional du Bel Âge. Les profits vont pour nos bonnes œuvres.

Pensées: Il faut mettre de la beauté dans sa vie, car elle est une source d’émerveillement. Peu importe l’âge, on a toujours besoin d’affection et d’amitié.