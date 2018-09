Les Filles d'Isabelle de Windsor

Nous aimerions souhaiter un bon anniversaire à Mme Sonia Bégin.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Mme Cécile Bruneau Therrien qui a dû être hospitalisée.

Vous pouvez toujours me faire parvenir des nouvelles que je pourrai partager avec nos lecteurs et lectrices; pour me rejoindre : Jocelyne Plante Bégin au 819 845-3250; vous pouvez laisser un message.

Nous invitons toutes celles qui aimeraient faire partie de notre mouvement, ainsi qu’à celles qui ont déjà été membres et aimeraient être de retour, communiquez avec la régente Joanne Lussier au 819 845-4465, ou la vice-régente Claudette Saint-Pierre au 819 845-4362.

Nous sommes toujours disponibles pour préparer vos repas après funérailles. Vous n’avez pas à être membre. Pour information, communiquez avec la responsable de ce volet, Mme Monique Morin, au 819 845-1141 ou avec Mme Pierrette Corriveau au 819 845-1123. Nous tenons à préciser que nous pouvons servir les repas seulement à 3 endroits : le Centre communautaire de Windsor, la salle des Chevaliers de Colomb et celle du Centre régional du Bel Âge.

Pensée : Celui qui reconnait son erreur donne une preuve de jugement.