Les Filles d'Isabelle de Windsor

Nous tenons à souhaiter un bon anniversaire à MmeRita Duhaime.

Nous avons encore perdu une de nos membres. Il s’agit de MmeAntonia Sansoucy qui était membre de notre cercle depuis 28 ans. Toutes nos condoléances à la famille.

Nous avons une pensée spéciale pour toutes nos membres qui vivent des problèmes de santé.

Comme notre cercle est vieillissant et que nous avons de plus en plus de décès, nous faisons appel à toutes celles qui voudraient se joindre à nous de bien vouloir communiquer avec la régente MmeJoanne Lussier au 819 845-4465, ou MmeClaudette Saint-Pierre au 819 845-4362. Nous avons besoin de relève!

Nous sommes toujours disponibles pour préparer vos repas après funérailles. Vous n’avez pas à être membre. Pour information, communiquez avec la responsable de ce volet, MmeMonique Morin, au 819 845-1141 ou avec MmePierrette Corriveau au 819 845-1123. Nous tenons à préciser que nous pouvons servir les repas seulement à trois endroits: au Centre communautaire de Windsor, à la salle des Chevaliers de Colomb ou à celle du Centre régional du Bel-Âge.

Pensées:

L’être vraiment supérieur ne cherche pas à écraser les autres, il veut plutôt à les élever.