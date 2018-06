Nous souhaitons un joyeux anniversaire à MmesClaudette Saint-Pierre, Laurette Corriveau, Lise Coutu et Jocelyne Plante Bégin.

Toutes nos condoléances à MmeJacqueline Geoffroy pour le décès de son beau-fils, M.Serge Letendre Théroux.

Lors de notre réunion du 1er mai, nous étions 40 membres; nous avons souligné la fête des Mères avec un bon repas de poulet. Nous avons fait également le tirage de la maman de l’année; c’est Rachel Lemelin qui a été couronnée. Le prix de présence a été remporté par Pierrette Corriveau. Merci à toutes celles qui sont venues fraterniser avec nous.

La prochaine réunion aura lieu le 5 juin. Nous procèderons aux élections de plusieurs postes qui sont à combler. On vous attend en grand nombre.

Nous avons vécu un très beau congrès malgré peu de participantes. Merci au cercle d’État pour l’organisation ainsi qu’au cercle hôte, Marie Julie de Sherbrooke, pour leur accueil des plus chaleureux. Suite aux élections, voici le nouveau conseil d’État: la régente MmeMicheline Therrien, l’ex-régente MmeNoëlla Rodrigue, la vice-régente MmeLouise Lagueux, la secrétaire MmeColette Jolicoeur et la trésorière MmeLise Boucher. Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles fonctions.

Nous invitons toutes celles qui aimeraient faire partie de notre mouvement à communiquer avec la régente Joanne Lussier au 819 845-4465, ou avec la vice-régente Claudette Saint-Pierre au 819 845-4362. Nous avons besoin de relève, car le mouvement est en baisse.

Vous avez des nouvelles à me communiquer? N’hésitez pas à me téléphoner: Jocelyne Plante Bégin au 819 845-3250. Vous pouvez me laisser un message.

Si vous possédez de la laine et que vous n’en avez plus besoin, les Filles d’Isabelle l’accepteraient avec plaisir pour la remettre à nos tricoteuses. Vous pouvez contacter MmeMonique Morin au 819 845-1141. Merci.

Pensées: «Si je devais recommencer ma vie, je n’y changerais rien. Je ne ferais qu’ouvrir un peu plus les yeux.» – Jules Renard.