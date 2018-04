Les filles d'Isabelle de Windsor

Nous souhaitons nos sincères condoléances à Mme Lise Raîche pour le décès de son conjoint, M.Paul Raîche, ainsi qu’à MmesHermance et Jeanne Nadeau pour le décès de leur sœur qui demeurait aux États-Unis.

Un joyeux anniversaire a MmeSuzanne Larochelle.

Il y aura une collecte de sang le jeudi 26 avril à la salle des Chevaliers de Colomb organisée le Conseil colombien2841, en collaboration avec les Filles d’Isabelle. On vous attend en grand nombre.

Vous avez des nouvelles à me communiquer? N’hésitez pas à me téléphoner, Jocelyne Plante Bégin, au 819 845-3250. Vous pouvez me laisser un message.

Nous invitons toutes celles qui aimeraient faire partie de notre mouvement, ainsi que celles qui ont déjà été membres et aimeraient de nouveau l’être, à communiquer avec la régente Johanne Lussier au 819 845-4465, ou la vice-régente Claudette Saint-Pierre au 819 845-4362.

Pensée: On n’apprécie pas assez la valeur de la mémoire, c’est pourtant elle qui retient ce que l’on a compris