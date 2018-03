Les Filles d'Isabelle de Windsor

Le 1er mars dernier, une de nos membres fêtait ses 100 ans. Il s’agit de MmeThérèse Sherridan. Pour cet évènement, nous lui remettons sa carte de membre gratuite. Nous souhaitons également un très bel anniversaire à MmeJeannine Ponton.

Lors de notre réunion du 5 mars dernier, nous étions 26 membres présentes. C’est MmeRose-Hélène Roy qui a remporté le prix de présence.

Il y aura une collecte de sang le jeudi 26 avril à la salle des Chevaliers de Colomb. Elle est organisée par le Conseil2841 Chevaliers, en collaboration avec les Filles d’Isabelle. Nous vous attendons en grand nombre.

Notre tournoi de quilles annuel aura lieu le 21 avril au salon de quilles de l’Estrie. Il est organisé cette année par le cercle Marie-Estelle de Valcourt.

Vous avez des nouvelles à me communiquer? N’hésitez pas à me téléphoner au 819 845-3250. Vous pouvez me laisser un message.