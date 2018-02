Mousquiri en bref…

• Le comité organisateur se compose de Jocelyne Morel, trésorie, Annie Daigle registraire, Guy Marchand publiciste et marketing, Pyer-Lyne Deslauriers ventes trophées et médailles et protocole, Lise Boucher au secrétariat, Jason Herbers responsable des chambres, l’affichage et le bien-être des joueurs, Jonathan Fontaine comité de la mascotte, Sylvie Gosselin perception à l’entrée et sécurité, Jean-Pierre Flamand responsable des ventes de la publicité, Mélanie Jeanson responsable du comité du bar, François Daigle chef-arbitre et Mélanie Charest à la vente de souvenirs et tirages. On compte également sur une nouvelle venue en la personne de Line Lapointe.

• Les passeports Mousquiri sont en vente à la Papeterie2000 au centre-ville de Richmond ainsi qu’à l’entrée lors du tournoi. Les prix n’ont pas changé, alors qu’ils se vendent au coût de 18$. Les coûts à l’entrée sont de 5$ pour les adultes et 2$ pour les étudiants. C’est gratuit pour les 12 ans et moins.