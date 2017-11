Les Filles d'Isabelle de Windsor

Nous souhaitons un bon anniversaire à MmeJeanne d`Arc Richard.

Toutes nos condoléances à MmeGeorgette Francis Lussier pour le décès de son frère M.Maurice Francis.

Les billets pour notre souper de Noël du 4 décembre prochain sont présentement en vente au coût de 20$ chacun. Il faut réserver d‘avance avec votre régente Johanne Lussier au 819 845-4465, ou à la vice-régente Claudette Saint-Pierre au 819 845-4362. Nous avons besoin de votre réponse avant le 30 novembre. Le souper aura lieu à 18h au Centre régional du Bel Âge (6, 6e Avenue). Cet endroit sera désormais notre nouveau local. Nous comptons sur votre générosité pour apporter des denrées non périssables. Vous pouvez également inviter des amies même si elles ne sont pas Filles d’Isabelle. Lors du souper de Noël, on demande s’il vous plaît aux membres d’apporter leurs souliers.

Lors du souper nous fêterons 18 anniversaires d’appartenance au cercle, ainsi que deux 60 ans de mariage.

Comme l’an dernier, les Filles d’Isabelle vont faire la vente des chandelles de la Paix pour Caritas; nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif de 12 boîtes, soit 360 paquets. Elles se vendent 5$ le paquet de 2 chandelles. Merci de votre encouragement.

À toutes celles qui ont confectionné des tricots ou autres articles pour nos paniers de Noël. S’il vous plaît, veuillez nous les faire parvenir, car nous allons bientôt faire le décompte et le classement afin d’être prêtent pour Noël. Un très gros merci du fond du cœur à toutes celles qui travaillent pour cette cause; c’est très apprécié.

Nous accueillons avec les bras ouverts: les jeunes femmes pleines d’enthousiasme et d’idées nouvelles, car elles sont l’avenir de notre organisation et les réalisatrices de nos rêves. À cette relève s’ajoutent les femmes qui ont fini de fonder leur famille, les retraitées qui veulent se joindre à une organisation où elles pourront s’impliquer dans des activités sociales et travailler pour des projets d’église et pour sa communauté. À suivre…