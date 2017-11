Les Filles d'Isabelle de Windsor

Nous souhaitons un prompt rétablissement à MmeRose-Hélène Roy qui a combattu une bonne pneumonie durant les dernières semaines. Reviens-nous en forme.

Lors de la réunion des régentes, le cercle d’État et les cercles locaux ont décidé de soutenir cette année à la cause de Secours Amitié en plus d’autres organismes.

Lors de notre prochaine réunion du 6 novembre prochain, nous aurons une intention spéciale pour nos membres décédées dans l’année. Nous vous attendons à 19h à la salle des Chevaliers de Colomb. Nous aurons également besoin de votre opinion concernant différents sujets importants à discuter pour notre cercle.

Toutes celles qui ont confectionné des tricots pour nos paniers de Noël, veuillez s’il vous plaît nous les faire parvenir, car nous allons bientôt faire le décompte et le classement afin d’être prêtent pour Noël.

Nous serons bientôt dans la campagne de la vente de nos chandelles pour Caritas Estrie, alors on vous demande d’être très généreux.