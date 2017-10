Les Filles d'Isabelle de Windsor

Nous souhaitons toutes nos condoléances à MmePierrette Corriveau pour le décès de son beau-frère, M.Roger Boucher, qui est le conjoint de notre secrétaire d’État, MmeLise Boucher. Nos condoléances à MmeMonique Morin pour le décès de sa belle-sœur, MmeAline Grenier.

Nous aurons une réunion des régentes le samedi 21 octobre à Disraeli. La régente, vice-régente, l’ex-régente et les trois secrétaires seront présentes.

Nous acceptons toujours les tricots que vous désirez offrir à notre cercle pour les paniers de Noël.

Vous pouvez toujours me faire parvenir des nouvelles que je pourrai partager avec nos lecteurs et lectrices. Pour me rejoindre: Jocelyne Bégin au 819 845-3250; vous pouvez laisser un message.

Nous sommes toujours disponibles pour préparer vos repas après funérailles. Vous n’avez pas à être membre. Pour information, communiquez avec la responsable de ce volet, Monique Morin, au 819 845-1141 ou avec MmePierretteCorriveau au 819 845-1123. Nous tenons à préciser que nous pouvons servir les repas seulement à trois endroits: au centre communautaire, à la salle des Chevaliers de Colomb et à celle du Bel Âge. Tous les profits vont pour nos bonnes œuvres.

Pensée: Si on ne sait pas pardonner, on ne peut oublier sa peine, elle devient trop lourde à porter.