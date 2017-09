Nous souhaitons un très bon anniversaire à MmesGermaine Paquin, Henriette Hétu et Laure Proulx.

Lors de la clinique de sang de notre mairesse, MmeSylvie Bureau, en collaboration avec les Filles d’Isabelle, l’objectif de 95 donneurs n’a pas été atteint, mais nous avons tout de même eu 90 donneurs, dont 11 nouveaux. Merci à vous, votre don est très précieux. Un merci est également adressé à toutes nos bénévoles.

Notre prochaine réunion aura lieu le lundi 2 octobre au local des Chevaliers de Colomb à 19h. Nous vous attendons en grand nombre.

Nous acceptons toujours les tricots ou vêtements neufs que vous désirez offrir à notre cercle pour les paniers de Noël.

Vous pouvez toujours me faire parvenir des nouvelles que je pourrai partager avec nos lecteurs et lectrices; pour me rejoindre: Jocelyne Plante Bégin au 819 845-3250, vous pouvez laisser un message.