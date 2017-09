Les Chevaliers de Colomb de Windsor

Nos meilleurs vœux aux frères Chevaliers qui célèbrent leurs anniversaires pour la période du 17 au 23 septembre: Louis Saint-Laurent, Éric Pellerin, Denis Cournoyer (prête). Yves Coutu, Martin Grenache, Bernard Bousquet, Earl Kendall, Daniel Héneault, Tino Bales, Irénée Beaudet, Paul Proulx et Robert Paquet.

Sous la supervision de MmeFrance Morin, les cours de danse en ligne country ont lieu le lundi soir à 19h et le mercredi à 18h30 pour les intermédiaires; et à 19h30 pour les plus avancés. Pour plus d’information, communiquez avec MmeMorin au numéro suivant: 819 342-8610.

Avis aux intéressés: la vente des billets de notre loterie locale est en cours. Vous pouvez vous procurer un billet au coût de 10$. Plus de 5 500$ seront remis à quatre organismes de notre région en appelant au numéro suivant: 819 845-4583.

La prochaine réunion mensuelle du conseil avait lieu le mardi 19 septembre. La prochaine date sera indiquée pour le mois d’octobre.

Veuillez prendre note qu’à partir du mardi 5 septembre, le bureau sera ouvert de 8h30 à midi, du lundi au vendredi.