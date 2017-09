Les Chevaliers de Colomb de Windsor

Nos meilleurs vœux aux frères Chevaliers qui célèbrent leurs anniversaires pour la période du 2 au 9 septembre : Marcel Juneau, Denis Gagné, Jean Saint-Laurent, Jacques Vertu, Mario Boudreau, Michel Lemelin et Jean-Guy Milhomme.

Sous la supervision de Mme France Morin, les cours de danse de ligne country débuteront le mercredi 6 septembre à 18 h 30 pour les nouveaux participants, et à 19 h 30 pour les plus avancés. Pour plus d’information, communiquez avec Mme Morin au 819 342-8610.

Avis aux intéressés : la vente des billets de notre loterie locale est en cours. Vous pouvez vous procurer un billet au coût de 10 $. Plus de 5 500 $ seront remis à quatre organismes de notre région en appelant au numéro suivant : 819 845-4583.

Les soupers mensuels organisés par les Chevaliers débuteront le vendredi 15 septembre, à 18 h, par un méchoui (lard et bœuf). Le coût est de 25 $ par personne si payé avant le 8 septembre. Après cette date, le coût sera de 30 $. Pour seulement la soirée avec le duo d’Estelle et Rock, le coût sera de 8 $. Pour avoir plus d’information, appelez au 819 845-3822, ou au local des Chevaliers au 819 845-2686. Bienvenue à toute la population.

Veuillez prendre note qu’à partir du mardi 5 septembre, le bureau sera ouvert de 8 h 30 à midi, du lundi au vendredi.