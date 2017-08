Les Filles d'Isabelle de Windsor

Nous souhaitons un prompt rétablissement à MmePauline Paquette Bureau qui est présentement hospitalisée.

J’aimerais apporter une correction aux anniversaires du mois de septembre: j’ai mentionné le nom de MmeMarie-Claire Nault, mais elle n’est plus membre de notre cercle. Désolée pour cette erreur.

N’oubliez pas que notre réunion pour le mois de septembre aura lieu le deuxième lundi du mois, soit le 11 septembre. Par la suite, nous reviendrons au premier lundi de chaque mois à partir d’octobre. Nos rencontres mensuelles se tiennent toujours au sous-sol de la salle des Chevaliers de Colomb à 7h.

Il y aura une collecte de sang le 19 septembre prochain qui sera celle de notre mairesse, MmeSylvie Bureau. Je vous donnerai d’autres détails dans les prochaines chroniques.

Nous sommes toujours disponibles pour préparer vos repas après funérailles. Vous n’avez pas à être membre. Pour information, communiquez avec la responsable de ce volet, MmeMonique Morin, au 819 845-1141 ou avec MmePierrette Corriveau au 819 845-1123. Nous tenons à préciser que nous pouvons servir les repas seulement à 3 endroits: le centre communautaire, la salle des Chevaliers de Colomb ou celle du Bel Âge.

Pensée: On ne peut commander l’affection et l’estime des autres, mais on peut les mériter. (JB)