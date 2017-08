Les Chevaliers de Colomb de Windsor

Nos meilleurs vœux aux frères Chevaliers qui ont célébré leurs fêtes en juillet: Yves Letendre, René Gélineau, Roger Viens, Mario Larochelle, Doris Roy, Robert Guyon, Dominique Boutin, Roland Gagné, Gilles J. Drapeau, Marcel Moffatt, Gaétan Pélissier, Roger Durand, Marc Maurice, Maurice Dion, Michel Roy, Armand Richard, Armand Grenache, René Hamel, Daniel Jozek, Simon Pierre Morin et Sylvain Labrie.

Également nos meilleurs vœux aux frères Chevaliers qui célèbrent leurs anniversaires pour la période du 1er au 19 août: Guy Boisvert, Éric Therrien, Jean-Claude Gagné, André Rousseau. Georges Letendre, François Loiselle, André Martel, Armand Juneau, Robert Deschamps, André Larochelle et Alcide Gagnon.

Les soupers mensuels organisés par les Chevaliers débuteront le vendredi 15 septembre, à 18h, par un méchoui (lard et bœuf). Le coût est de 25$ par personne si payé avant le 8 septembre. Après cette date, le coût sera de 30$. Pour seulement la soirée avec le duo d’Estelle et Rock, le coût sera de 8$. Pour avoir plus d’information, appelez au 819 845-3822, ou au local des Chevaliers au 819 845-2686. Bienvenue à toute la population.

Veuillez prendre note qu’à partir du mardi 5 septembre, le bureau sera ouvert de 8h30 à midi, du lundi au vendredi.