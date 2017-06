Les Filles d'Isabelle de Windsor

Toutes nos condoléances à Mme Georgette Lussier pour le décès de son conjoint, M. Noël Lussier.

Nous tenons à souhaiter un bon anniversaire à Mmes Marguerite Durand, Madeleine Ouellette et Cécile Therrien. Pour le mois de juillet, les anniversaires de Stella Côté Lalonde, Louise Lussier, Réjeanne Saint-Laurent, Madeleine Dubois, Jeannine Poliquin, Françoise Gobeil et Bernadette Kendall seront soulignés.

Lors de notre dernière réunion, Rose-Hélène Roy a gagné le prix de présence et Henriette Hétu a remporté le cadeau acheté par notre régente lors du pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine. Nous avons eu également nos élections présidées par l’ex-régente d’État, Mme Noëlla Rodrigue. Voici les membres du conseil : Joanne Lussier, régente ; Claudette Saint-Pierre, vice-régente ; Jocelyne Plante Bégin, ex-régente ; Nicole Lacasse, secrétaire financière ; Madeleine Ouellette, trésorière ; Monique Morin, secrétaire archiviste ; Rita Duhaime, vérificatrice ; Jacqueline Geffroie, chancelière ; Pierrette Corriveau, gardienne : Michel-André Chénard, aumônier. À Mme Duhaime s’ajoutent deux autres vérificatrices, Francine Béland et Lise Maurice. Bienvenue aux nouvelles élues et bonne chance dans vos fonctions.

Si vous possédez de la laine dont n’avez plus besoin, nous aimerions la remettre à nos tricoteuses. Vous pouvez contacter Mme Monique Morin au 819 845-1141. Merci.

Nous sommes toujours disponibles pour préparer vos repas après funérailles. Vous n’avez pas à être membre. Pour information, communiquez avec la responsable de ce volet, Mme Monique Morin au 845-1141 ou Mme Pierrette Corriveau au 819 845-1123. Nous tenons à préciser que nous pouvons servir les repas seulement à trois endroits : le centre communautaire René-Lévesque, la salle des Chevaliers de Colomb ou à la salle de Centre régional du Bel Âge.

Je ferai relâche pour les vacances. De retour en fin d’août. Bonnes vacances.

Pensées : Un vieux pommier de donne pas nécessairement de vieilles pommes.