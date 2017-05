Les Chevaliers de Colomb de Windsor

Nos meilleurs vœux aux frères Chevaliers qui célèbrent leur anniversaire à la fin du mois de mai : Wilfrid Moffatt et Réal Beaupré. Pour le mois de juin, les anniversaires regroupent André Cloutier, Jean-Claude Rhéaume, Michel Pedneault, Alexandre Schinck, Michel L’Heureux, Alain Boisvert, Armand Routhier, Georges Cloutier, Sébastien Dubé, Jacques Martin, Yvan Bruneau, Luc Bissonnette, Marco Scrosati, Rolland Camiré, Alphée Gagnon, Réal Lemire, André Bélanger, Sylvio Chamberland, Luc Martineau, Guy Durette, Alain Morin, Jean-Pierre Bibeau, Michel Juneau, Daniel Morin et Eric Kopp Bouffard.

Le rallye auto familiale qui s’est déroulée le samedi 27 mai a été un succès. Les familles qui ont participé ont aimé le rallye et son trajet dans le cadre d’une superbe journée. Merci à Gaétan et Benoît Jacques, les responsables de l’activité, et à Maryse pour la compilation des résultats.

La chronique des Chevaliers fera relâche pour l’été pour ensuite être de retour en août. Bonnes vacances à toute la population ainsi qu’aux membres chevaliers du conseil 2841 de Windsor.