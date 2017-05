Les Filles d'Isabelle de Windsor

Nous souhaitons un très bon anniversaire à Mmes Francine Drapeau, Monique Morin et Diane Rodrigue.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Mme Pauline Bureau qui a dû être hospitalisée.

Nous invitons toutes celles qui aimeraient faire partie de notre mouvement à communiquer avec la régente Joanne Lussier au 819 845-4465, ou la vice-régente Claudette Saint-Pierre au 819 845-4362.

Si vous possédez de la laine dont n’avez plus besoin, nous aimerions la remettre à nos tricoteuses. Vous pouvez contacter Mme Monique Morin au 819 845-1141. Merci.

Vous avez des nouvelles à me communiquer ? N’hésitez pas à me téléphoner : Jocelyne Plante Bégin au 819 845-3250. Vous pouvez me laisser un message.