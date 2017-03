Les Filles d'Isabelle de Windsor

Nous souhaitons un bon anniversaire à Mmes Thérèse Grégoire, Mariette Maurice et Pauline Bureau.

Notre prochaine réunion aura lieu lundi 3 avril, dès à 19 h, à la salle des Chevaliers de Colomb.

Il y aura une collecte de sang le 20 avril à la salle des Chevaliers de Colomb.

Nous avons commencé à faire appel à nos tricoteuses et couturières pour l’année 2017. Pour avoir de la laine, communiquez avec Monique Morin 819 845-1141, ou Madeleine Ouellette au 819 845-3247. Bienvenue aux nouvelles tricoteuses. Vous ne tricotez plus et vous avez des restes de laine ? Nous serions heureuses de les recevoir.

Nous sommes toujours disponibles pour préparer vos repas après

funérailles. Vous n’avez pas à être membre. Pour information, communiquez avec la responsable de ce volet, Mme Monique Morin, au 819 845-1141, ou avec Mme Pierrette Corriveau au 819 845-1123. Nous tenons à préciser que nous pouvons servir les repas seulement à trois endroits : le Centre communautaire de Windsor, la salle des Chevaliers de Colomb ou celle du Centre régional Le Bel Âge.

Nous invitons toutes celles qui aimeraient faire partie de notre mouvement, ainsi qu’à celles qui ont déjà été membres et aimeraient de nouveau l’être, à communiquer avec la régente Joanne Lussier au 819 845-4465, ou la vice-régente Claudette Saint-Pierre au 819 845-4362.