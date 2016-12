Les Filles d'Isabelle de Windsor

Bon anniversaire à Mmes Monique Saint-Laurent et Denise Beattie.

Lors de notre dernière réunion, nous étions 22 membres et ce fût une belle rencontre. La gagnante du prix de présence est Bernadette Vigneux.

Les billets pour notre souper de Noël du 5 décembre prochain sont présentement en vente au coût de 20 $ chacun. Il faut réserver d‘avance en communiquant avec Joanne Lussier au 819 845-4465, ou la vice régente Claudette Saint-Pierre au 819 845-4362. Le souper aura lieu au local des Chevaliers de Colomd. Nous comptons également sur votre générosité en nous apportant des denrées non périssables. Vous pouvez également inviter des amies même si elles ne sont pas Filles d’Isabelle.

Comme l’an passé, nous aurons notre campagne Caritas la vente des chandelles de la paix. Plusieurs points de vente seront à votre disposition durant les mois de novembre et décembre. Vous pouvez également vous les procurer auprès de notre trésorière Madeleine Ouellette au 819 845-3247.

Nous sommes toujours disponibles pour préparer vos repas après funérailles. Vous n’avez pas à être membre. Pour information communiquez avec la responsable de ce volet, Mme Monique Morin au 819 845-1141 ou avec Mme Pierrette Corriveau au 819 845-1123. Nous tenons à préciser que nous pouvons servir les repas seulement à 3 endroits : au Centre communautaire René-Lévesque, à la salle des Chevaliers de Colomb ou à celle du Centre régional du Bel-Âge.

Nous accueillons avec les bras ouverts les jeunes femmes pleines d’enthousiasme et d’idées nouvelles, car elles sont l’avenir de notre organisation et les réalisatrices de nos rêves. Les femmes qui ont fini de fonder leur famille, les retraitées qui veulent se joindre à une organisation où elles pourront s’impliquer dans des activités sociales et travailler pour des projets d’église et pour la communauté sont les bienvenues. À suivre…