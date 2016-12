Les Filles d'isabelle de Windsor

Nous souhaitons un bon anniversaire à Mme Hermance Nadeau.

N’oubliez pas la réunion du 10 octobre au local des Chevaliers de Colomb, à 19 h. Nous aurons la visite de notre aumônier d’État, M. Michel André Chénard. Nous vous attendons en grand nombre.

Nous aurons une cérémonie d’accueil le 29 octobre à Coaticook. Les personnes intéressées à se joindre à notre mouvement peuvent contacter la régente, Mme Joanne Lussier, au 819 845-4465 avant le 10 octobre.

Nous sommes toujours disponibles pour préparer vos repas après funérailles. Vous n’avez pas à être membre. Pour information, communiquez avec la responsable de ce volet, Mme Monique Morin, au 819 845-1141 ou avec Mme Pierrette Corriveau au 819 845-1123. Nous tenons à préciser que nous pouvons servir les repas seulement à 3 endroits : au centre communautaire René-Lévesque, à la salle des Chevaliers de Colomb et à celle du Centre régional du Bel Âge. Nos profits vont pour nos œuvres.

Nous acceptons toujours les tricots ou vêtements neufs que vous désirez offrir à notre cercle pour les paniers de Noël.

Vous pouvez toujours me faire parvenir des nouvelles que je pourrai partager avec nos lecteurs et lectrices. Pour me rejoindre : Jocelyne Bégin au 819 845-3250. Vous pouvez laisser un message.

Pensée : « Rêve ta vie en couleurs, c’est le secret du bonheur. » – Walt Disney.