Les familles Delpé, Dalpé, Delpêche dit Parisot

Le temps, semble-t-il, guérit bien des maux. Dans les faits, le temps permet à la mémoire de s’estomper. La mémoire, dit-on, est une faculté qui oublie. Plus le temps passe, plus l’humain oublie. Le mal est toujours présent, les faits sont bien réels, mais on ne s’en souvient plus. Ainsi en est-il des noms de famillle. On a oublié leur origine, on a oublié leur signification.

Au Québec, nous avons les familles Delpé ou Dalpé, moins fréquemment les familles Delpêche, plusieurs ayant aussi le surnom Parizeau ou Parisot. Ce nom de famille contient sa propre histoire et ses origines. C’est une mutation séculaire de l’expression occitane, Sud-Est de la France, del puech, qui a plusieurs significations originales. Devenue un nom de famille, Del Puech en deux mots signifie, de la montagne, de la colline, des hauteurs, du sommet, du piédestal. Les porteurs de ce nom vivaient en hauteur dans les montagnes, venaient de ces endroits situés en hauteur.

Plusieurs Del Puech se sont établis à Paris d’où le surnom Parisot, petit parisien. Deux Del Puech sont venus en Nouvelle-France. Le premier Jean Del Puech était originaire de Rodez en Aveyron. Il était soldat à Montréal dans la compagnie de Lafreydière le 17 août 1665. Son nom s’est aussi écrit Delpé, Delpué et Pariseau selon les circonstances. Jean Del Puech s’est marié à Montréal avec Renée Lorion, le 19 novembre 1674. Il a eu quatre fils et quatre fille. Jean Del Puech a été tué par les Iroquois le 2 juillet 1690.

L’autre Del Puech se nommait François. Il était originaire de Saint-Cernin, dans le département du Lot en région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, aujourd’hui , commune de Pech-du-Vers (Puech-du-Versant). On le surnommait Saint-Cernin. Il s’est marié à Sorel, le 30 août 1682, avec Marie-Angélique Couc. Le couple a eu six garçons et quatre filles.