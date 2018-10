Un circuit Saveurs et Savoir-faire des Sources qui donne des idées

MRC des Sources (GCA) – Pour sa 5e édition, l’activité a une fois de plus, connu un franc succès sur toute la ligne. Les organisateurs qui se réuniront prochainement pour tracer le bilan complet de cette dernière édition, sont ravis du résultat sommaire de l’événement. Selon nos sources, plus de 500 personnes ont effectuées la grande tournée du circuit. Ainsi les centaines de visiteurs ont su apprécier les découvertes réalisées auprès des différents producteurs et artisans de la région.

Bien qu’il s’agisse d’un premier bilan sommaire, le comité organisateur de cette 5e édition, tient à mentionner que selon les premiers résultats, l’entreprise : Saveurs du boisé Choquette (champignons forestiers), qui était dans les faits un nouveau venu, est actuellement une des entreprises coup de cœur du public pour cette année.

Par ailleurs, on a procédé aux tirages des paniers cadeaux. Le panier cadeaux Desjardins, d’un valeur de plus de 600$ a été remporté par un membre Desjardins de Saint-Félix-de-Kingsey, Mme Marie-Line Langlois, et le 2e panier, d’une valeur de 400$ a été gagné par Madame Caroline Meunier de Saint-Paul-d’Abbotsford.