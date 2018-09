Les produits locaux en vedette au Parc régional du Mont-Ham

Ham-Sud (SV/GCA) – Désirant jouer un rôle de plus en plus significatif pour présenter les principaux produits vedettes des artisans de la grande région des Sources. Le Parc régional veut en profiter par la même occasion, pour y accoler une offre touristique de découvertes aux visiteurs de cette montagne. C’est d’ailleurs pour cette raison entre autres qu’on y retrouve une augmentation des produits provenant directement de la MRC des Sources et des régions voisines immédiates. Les visiteurs ne seront donc pas en reste, puisqu’ils pourront à la fois profiter de l’une des montagnes du Québec, en plus de pouvoir savourer, sentir et déguster les produits qui sont produits dans la région.

De Saint-Georges-de-Windsor, avec le fameux fromage Saint-Georges, et les produits du Versant rouge. De Ham-Sud et de Wotton, avec son miel pur, de Saint-Adrien et ses produits de culture biologique de la FermeIn terra Viventium.

D’Asbestos et de Tingwick, avec les bières provenant des microbrasseries, du Moulin7, et de Multi-Brasse, toujours bonnes à déguster après une randonnée en montagne. De Danville, avec sa Cerise Mobile, fournisseur pour les produits prêt-à-manger au Parc régional du Mont Ham.

De Notre-Dame-de-Ham, et ses produits transformés, de Saint-Claude, avec les tisanes de Nature essence. De Richmond, avec les breuvages Bulls Head.

Le Parc régional du Mont-Ham, par son rôle de pôle touristique majeur de la MRC des Sources, contribue ainsi à la promotion agrotouristique de son milieu.